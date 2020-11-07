هانى الناظر يطالب المواطنين بتناول مأكولات محددة للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن ضعف جهاز المناعة يتسبب فى تعرض الجسم للإصابة، بفيروس كورونا موضحًا ان هناك بعض الأشياء يجب تناولها بشكل يومي وهي: ملعقة عسل نحل فى الصباح، وتناول طبق سلاطة متكامل بشكل يومي، وورق سلق وتناول سمك التونة، وعصير ليمون.





وأضاف خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى محمد الباز، أن كل أنسان عليه ان يتعرض للشمس بشكل يومي، وعلى الجميع تناول المياه بكميات كبيرة.





ولفت إلى أن الرياضة مهمة ولذلك على المواطنين ممارسة الرياضة أو المشى لمدة زمنية بشكل يومي مشيرا إلى أن غالبية من يتعرضون لفيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د.





و ظهور فيروس كورونا في مصر بأوائل شهر مارس الماضي في نهاية فصل الشتاء، التزم الجميع بالاجراءات الاحترازية إلى حد ما وفي نفس الوقت مع دخول فصل الصيف واشتدت الحرارة في يوليو واغسطس بدا نشاط الفيروس يقل والحالات قلت كثيرا جدا واصبح تحت السيطرة.





وأوضح استشاري الأمراض الجلدية أنه حتى الان الوضع مختلف، لانه مع دخول فصل الشتاء بدأت الحالات تزداد لان الحرارة بدأت تقل والفيروس بدأ ينشط بالاضافة لحالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون الغريبة وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





وتابع أنه مع استمرار التهاون بـ الإجراءات الإحترازية في الشتاء فإن الوضع غير المرة السابقة تماما وقد يتضاعف عدد الاصابات بشكل اكبر بكثير، وتكون النتيجة موجة ثانية لكورونا شرسة وقاسية.







