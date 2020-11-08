شكري: أكدت لوزير خارجية فرنسا الانفصال التام بين الأعمال الإرهابية والإسلام

قال رئيس الوزراء سامح شكري، إن لقاءه مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناول جميع أوجه التعامل المشترك بين مصر وفرنسا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الليبية.









وأضاف رئيس الوزراء سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيره الفرنسي، أن من أبرز ما تم تناوله بالاجتماع، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم بحث تفاصيل العلاقات الثنائية بين البلدين.









وأشار "شكري" إلى أن القضية الفلسطينية كانت على رأس القضايا التي تم تناولها بالاجتماع، وأهمية تحريكها، خلال المرحلة القادمة، ونشر السلام في أنحائها وتكون عاصمتها القدس الشرقية.









وأوضح أن الاجتماع تناول الحديث عن توترات شرق المتوسط، في دولة ليبيا، ووفقا لقواعد القانون الدولي، وكذلك سوريا واليمن والعراق.









وأكد "شكري" حرص مصر على إدانة جميع الأعمال الإرهابية، والانفصال التام بين الأعمال الإرهابية والإسلام، وأنها تستهدف تحقيق مكاسب سياسية وليس لها علاقة بالأديان.