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رياضة

الفرعون يجلس على العرش.. محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بهدفه في مان سيتي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 08:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود

تعادل ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت منذ قليل في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.


هدف ليفربول الوحيد أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم لـ 8 أهداف، محتلًا صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي، رفقة فاردي مهاجم ليستر سيتي، وكالفرت لوين مهاجم إيفرتون، وسون مهاجم توتنهام.


ونستعرض تباعًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح.


1 - محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 8 أهداف

= جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتى برصيد 8 أهداف

=  دومينيك كالفيرت ليوين لاعب وسط إيفرتون برصيد 8 أهداف

=  هيونغ مين سون مهاجم توتنهام برصيد 8 أهداف

5 باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد برصيد 7 أهداف

6 هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 7 أهداف

7 كاليوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 6 أهداف.

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