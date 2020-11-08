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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يحتفل بعيد القديس لاون بالكلية الإكليريكية في المعادي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:08 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
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سامح سلام
احتفل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد بعيد القدّيس لاون، بالكليّة الإكليريكيّة بالمعادي.

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق في صلاة القدّاس الإلهي أصحاب النيافة الأنبا توماس، والأنبا دانيال، والأنبا بشارة، والأب شنودة شفيق، والأب بيشوي رسمي، رئيس الكلية الإكليريكية.

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كما حضر الصلاة أيضا المونسينيور إستيفانو، سكرتير سفير الفاتيكان، وسعادة السفير البابوي نيقولاس هنري بمصر وأصحاب السيادة المطران چورچ شيحان، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا؛ والأب بولس ساتي، والأب مُخَـوَّل فرحا، ونيافة الأنبا دانيال، مُمثّل عن الكنيسة الأرثوذكسيّة؛ وبحضور شمامسة الكلية الإكليريكية، والرهبان والراهبات، والشعب الذي جاء للاحتفال.

وألقى الأنبا إبراهيم إسحق كلمة العظة خلال القداس الإلهي عن:"لماذا تم اختيار القدّيس لاون شفيعًا للإكليريكيّة؟"، وبعد انتهاء الكلمة قام غبطته برسامة الشمامسة الإكليريكيّين ميلاد وأبانوب وميلاد ونبيل للدّرجة الإيبودياكونيّة.

كما حصل الشمامسة أشرف وإسحق علي الدّرجة الأناغنوسطيّة، ثم اختُتِمَ القدّاس الإلهي، وأعطي غبطة أبينا البطريرك البركة الرسولية، عقب الصلاة تم التقاط الصور التذكارية في أجواء من البهجة.

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