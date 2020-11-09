AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس التونسي يعلن عن مسودة الحوار الليبي ويؤكد: الحلول يجب أن تكون سلمية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
أحمد قاسم
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأثنين: إن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية، مؤكدًا على ضرورة وضع مواعيد وإجراءات محددة للتوصل إلى حل في ليبيا.

وأضاف خلال انطلاق الحوار الليبي في تونس: "الشعبان التونسي والليبي دفعا الكثير والحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا".

وتابع: "الملتقى الليبي يعقد في تونس لأننا بلد واحد ولدينا الإرادة نفسها لتحقيق السلم والأمن".

واستطرد: "نتقاسم مع الليبيين الآمال والأفراح ونحن شعب واحد"، مشيرًا إلى مسودة الحوار الليبي تدعو إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين بشكل يعكس التوازن الجغرافي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي يعلن استعداد بلاده لاستضافة حوار بين الفرقاء الليبيين

العربية: الوفود الليبية تطالب بتمديد المفاوضات في بوزنيقة

الرئيس التونسي: التدخلات الخارجية بـ ليبيا تزيد الوضع تعقيدا

الحوار الليبي.. تونس تأمل في إطلاق مسار سياسي شامل ينهي الأزمة

ترشيحاتنا

بعد إعلان القائمة النهائية .. قرار جديد من حسام البدري فى معسكر منتخب مصر

سعر تويوتا كورولا 2020 في السوق المصري

يستهين به الكثيرون.. علي جمعة يحذر من الانقطاع عن هذا العمل حتى لا تزول النعم

متزوجة من 7 أشهر.. فريق بحث لكشف غموض مقتل عروس العمرانية

محدش هيعملك حاجة.. صندوق الإسكان يحذر المواطنين بشدة لهذا السبب

الصدمات تتوالي .. لجنة مؤقتة تقترب من إدارة نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور