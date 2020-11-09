الصفقة رقم 7.. البنك الأهلي يحصل على توقيع عاصم صلاح لاعب الجيش





وحرص نادي البنك الأهلي على إبرام صفقات جديدة أبرزها فادي فريد لاعب أسوان وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري، بالإضافة إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي وأحمد ياسين من المقاصة ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة.







وأنهى أحمد سمير وأحمد وجدي وكلاء اللاعب، المفاوضات بين اللاعب والناديين، وانتقل اللاعب للبنك الأهلى لمدة عامين بداية من الموسم الكروي القادم.

يواصل مجلس إدارة نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي، إبرام صفقاته الجديدة وتعاقد مع عاصم صلاح لاعب فريق طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم صفوف فريق البنك الأهلى في تجربته الأولى بالدوري الممتاز.