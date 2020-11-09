الصفقة رقم 7.. البنك الأهلي يحصل على توقيع عاصم صلاح لاعب الجيش

يواصل مجلس إدارة نادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس النادي، إبرام صفقاته الجديدة وتعاقد مع عاصم صلاح لاعب فريق طلائع الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة لتدعيم صفوف فريق البنك الأهلى في تجربته الأولى بالدوري الممتاز.
وحرص نادي البنك الأهلي على إبرام صفقات جديدة أبرزها فادي فريد لاعب أسوان وأحمد ياسر وبهاء مجدي من المصري، بالإضافة إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي وأحمد ياسين من المقاصة ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة.
وأنهى أحمد سمير وأحمد وجدي وكلاء اللاعب، المفاوضات بين اللاعب والناديين، وانتقل اللاعب للبنك الأهلى لمدة عامين بداية من الموسم الكروي القادم.