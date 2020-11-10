بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والتضامن الاجتماعي لتطوير 50 حضانة بمطروح.. فيديو

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توقيع برتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي ومسئولى عدد من الجمعيات الخيرية بمطروح لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.









يأتى ذلك في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات ، كمرحلة اولى ضمن تطوير 200 قاعة بالمحافظة و بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذ مؤسسة مصر الخير.





وأكد فتحى الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، ان البرتوكول يهدف الى رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة وذلك لتطوير 50 قاعة داخل 12 جمعية بمراكز مطروح والحمام والعلمين والضبعة كمرحلة أولى.





واضاف أنه سيتم، حصر كافة الحضانات المستهدفة ومتابعة المشروعات بها تمهيدا لتطويرها.





ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الوزارة المستمر للمحافظة كذلك الشكر لمؤسسة مصر الخير والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الحاجة لزيادة التعاون و الدعم المستمر خاصة لرعاية الأهالي داخل التجمعات الصحراوية والنائية.





وأهدى ممثلو مؤسسة مصر الخير درع المؤسسة لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لجهود المؤسسة ونجاح مشروعاتها لخدمة اهالى مطروح.



