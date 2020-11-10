صورة من الفرح.. درة تهنئ هنادي مهنا بالزفاف.. شاهد

حرصت درة علي تهنئة الفنان هنادي مهنا بحفل زفافها علي احمد خالد صالح الذي أقيم مؤخرًا باحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.





ونشرت درة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من حفل الزفاف بصحبة زوجها والموسيقار هاني مهنا ونسرين أمام وعلقت "مبروك"





واقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.









وقامت الفنانة درة بالرد على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة تانية وان زوجها المهندس هانى سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة:" كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجل يحبني ونحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له لأننا نحب بعضنا... وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي وشكرا لكل من فرح لي".









كانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.







