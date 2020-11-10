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تكنولوجيا

أوبر تطلق ميزة جديدة تتيح الحجز المسبق لرحلاتها قبل 30 يوما

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:31 م
أوبر تطلق ميزة جديدة
أوبر تطلق ميزة جديدة تتيح الحجز المسبق لرحلاتها قبل 30 يوما
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أ ش أ
أطلقت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي للركاب عبر الإنترنت في العالم، ميزة جديدة تتيح للعملاء الحجز المسبق للرحلات قبل 30 يومًا من القيام بها.

وتتضمن الميزة الجديدة، التي تسمى "أوبر ريزيرف"، بعض التعديلات البارزة على كيفية اتصال السائقين بالركاب، ورسوم خدمة لتحفيز السائقين على قبول هذه الحجوزات المسبقة.

واعتبارًا من الأسبوع الجاري، سيتم نشر ميزة "أوبر ريزيرف" في 20 مدينة أمريكية، حيث أصبحت عملية حجز رحلة مجدولة أكثر بساطة مما كانت عليه في الماضي، ويمكن حجز الرحلات قبل 30 يومًا، ولكن على الأقل ساعتين قبل موعد الاستلام المحدد.

وتضرر عمل "أوبر" في مجال نقل الركاب بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه بدأ ينتعش ببطء. وانخفض إجمالي الحجوزات في قسم خدمات النقل، أو مقدار الأموال التي يتم الحصول عليها قبل الدفع للسائقين، بنسبة 50 بالمائة على أساس سنوي.

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