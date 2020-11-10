أوبر تطلق ميزة جديدة تتيح الحجز المسبق لرحلاتها قبل 30 يوما

أطلقت شركة "أوبر" الأمريكية، عملاق خدمات النقل التشاركي للركاب عبر الإنترنت في العالم، ميزة جديدة تتيح للعملاء الحجز المسبق للرحلات قبل 30 يومًا من القيام بها.





وتتضمن الميزة الجديدة، التي تسمى "أوبر ريزيرف"، بعض التعديلات البارزة على كيفية اتصال السائقين بالركاب، ورسوم خدمة لتحفيز السائقين على قبول هذه الحجوزات المسبقة.





واعتبارًا من الأسبوع الجاري، سيتم نشر ميزة "أوبر ريزيرف" في 20 مدينة أمريكية، حيث أصبحت عملية حجز رحلة مجدولة أكثر بساطة مما كانت عليه في الماضي، ويمكن حجز الرحلات قبل 30 يومًا، ولكن على الأقل ساعتين قبل موعد الاستلام المحدد.



