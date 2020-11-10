يومان تحت الأمطار والسيول .. كيف تعاملت مطروح مع المياه الكثيفة ؟

امطار غزيرة وسيول وأصوات البرق والرعد يومين عاشهم أبناء محافظة مطروح مما تسبب في إغراق الشوارع بمياه الأمطار، إضافة إلى إظهار العيوب الفنية والتقصير من بعض الشركات العاملة في توصيل البنية التحتية.





وكان لتوجيهات محافظ مطروح والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية التأثير القوى في تقليل تأثير آثار الأمطار والسيول.









وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن كمية الأمطار التي سقطت على مدار يومى السبت والأحد الماضيين كانت كثيرة جدا مضيفا ان الأمطار الغزيرة نتج عنها سيول في مناطق الكيلو 4 ووادي الرمل والقصر بالإضافة إلى سيول في مدينة السلوم، مضيفا أن السيول لم تسفر عن أى خسائر في الأرواح .





وأضاف أن مجالس المدن بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح والحماية المدنية قامت بجهود كبيرة للسيطرة علي المياة قبل أن تصل إلى مساكن المواطنين خاصة بمنطقة الكيلو 4 وتحويل مجرى السيل بعيد عن المنطقة السكنية .





وأكد أن الطريق الدولى مطروح اسكندرية ومطروح السلوم شهد أيضا تجمعات كبيرة من مياه الأمطار خاصة بمنطقة رأس الحكمة وسيدى حنيش ووادى الرمل مما أعاق حركة السيارات .





ولفت إلى أنه تم توجيه سيارات مجابهة السيول لرفع المياه، بالإضافة إلى سيارات شركة مياه الشرب ومجالس المدن، حيث تم العمل على إزالة المياه منذ سقوط الأمطار، ولم يتوقف العمل حتى في وقت ذروة هطول الأمطار للسيطرة على الموقف، بالاضافة إلى تكليف نواب المدينة بتوزيع الأدوار بين مناطق المدينة لمتابعة الجهود، وإزالة الآثار السلبية بكل منطقة مع تكثيف جهود سحب تراكمات مياه الأمطار، والوصول إلى الشوارع الجانبية.





و كاجراء احترازي خوفا على أبنائنا الطلاب، تم تعطيل الدراسة في المحافظة يومى الأحد والاثنين بسبب كثرة هطول الأمطار والسيول، بالإضافة إلى منح المعلمين الذين يعملون خارج مدينتهم بمدن النجيلة وبرانى والسلوم والضبعة إجازة .





وأضاف أن الأمطار تسببت في وجود تجمعات كبيرة للمياه بمقابر المغاربة شرق مدينة مرسى مطروح وما نتج عنه من فتح بعض القبور وفور ورد استغاثة من المواطنين تم توجيه مجلس المدينة وشركة مياة مطروح، حيث تم سحب المياه من المقابر بتعاون من الأهالى وعودة المقابر كما كانت .





وأشار إلى أنه لمنع تكرار ذلك تم التوجية بتكثيف الأعمال وإقامة حواجز خرسانية لصد المياه عن المقابر مع البدء فى الدفن فى المنطقة المرتفعة بأرض المقابر بدلا المنطقة المنخفضة خاصة فى الوقت الحالى مع استكمال السور ومراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة .





وقال محافظ مطروح إن زيادة كميات سقوط الامطار والسيول كشفت وجود عيوب فنية في تنفيذ أعمال البنية التحتية وخاصة الأعمال التي نفذت عام 2018 والتي لم يتم ردمها طبقا للمواصفات والأساليب الهندسية والفنية مما تسبب في حدوث هبوط في بعض الشوارع مشيرا أنه سيتم محاسبة اى تقصير أو مخالفة، أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ أعمال رديئة أو غير مطابقة ترتب عليها هبوط أو كسر بسبب الأمطار.





وأكد أنه لمنع تكرار الآثار السلبية الأمطار سيتم تكليف كل جهة بعمل تقرير عن السلبيات والاحتياجات المطلوبة وعقد اجتماع يضم كافة الجهات والاستجابة لمطالب كل جهة لافتا انه سيتم أيضا مراجعة أماكن السيول من قبل الري والصرف وإعداد خطة لمجابهة الكوارث الطبيعية، طبقا للمتغيرات المناخية والتغييرات الجديدة فى تحول مسار مجرى السيول في عدة مناطق ، مع الاسراع بحلول فورية لتسيير أعمال الطرق واعادة الشيء لأصله تيسيرا على المواطنين وتخفيف أى أضرار قد تنتج عن زيادة كميات الأمطار الفترة القادمة، خاصة بالأماكن المتضررة التى تم حصرها.





كما تم التوجيه إلى ردم المناطق المنخفضة بالشوارع الرئيسية لتيسير دخول السيارات خاصة بشارع 15 بالكيلو 2 .





وأكد شعيب، أن مياه الأمطار، لها أهمية كبيرة لأبناء مطروح خاصة قاطنى المناطق الصحراوية، والتى يعتمدون عليها لملء الخزانات والآبار لاستخدامها في الشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.



