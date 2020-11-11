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مرأة

شاهد.. أول صورة لـ نازلي ابنة إنجي وجدان من داخل غرفة العمليات

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:50 م
إنجي وجدان
إنجي وجدان
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة جديدة لها داخل غرفة العمليات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وذلك بعد انجابها ابنتها نازلي، وكان زوجها معها داخل غرفة العمليات.

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وعلقت إنجي وجدان، على الصورة قائلة: " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها".

كان أول ظهور لـ إنجى وجدان كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت

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