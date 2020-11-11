ليس لها علاقة بـ كورونا.. لماذا ستظل مواعيد فتح وغلق المحلات دائمة؟

"درسنا القرار من كل جوانبه وسيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي من 1 ديسمبر المقبل"، هكذا أكد

"درسنا القرار من كل جوانبه وسيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي من 1 ديسمبر المقبل"، هكذا أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية خلال أيام قليلة.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار مواعيد غلق المحال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".

المواعيد المقترحة

ووفقا لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية الذي رفعته لمجلس الوزراء، تتضمن المواعيد المقترحة إتاحة فتح المحلات التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.





وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.





لماذا دائمة؟

وفقا لتصريحات مجلس الوزراء ستكون المواعيد -المرتقب تحديدها- دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.



