AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

ليس لها علاقة بـ كورونا.. لماذا ستظل مواعيد فتح وغلق المحلات دائمة؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:56 م
تحديد مواعيد فتح
تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات
Advertisements
أحمد أيمن
"درسنا  القرار من كل جوانبه وسيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي من 1 ديسمبر المقبل"، هكذا أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إعلان قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية خلال أيام قليلة.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  قرار مواعيد غلق المحال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".

المواعيد المقترحة
ووفقا لمقترح الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية الذي رفعته لمجلس الوزراء، تتضمن المواعيد المقترحة إتاحة فتح المحلات التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

لماذا دائمة؟
وفقا لتصريحات مجلس الوزراء ستكون المواعيد -المرتقب تحديدها- دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.

وجعل القانون ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح للمحال استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، حيث تتضمن الرخصة الجديدة أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية.

وترتبط المواعيد بأنها ستكون مبينة فى الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق أشد.

ترشيحاتنا

انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز بأصوات ولاية آلاسكا

نشرة المرأة والصحة.. أبرز المعلومات حول لقاح كورونا الجديد.. أول ظهور لـ ابنة الحضري في خطوبتها

مصر تعلن حصولها على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا.. وأولوية التطعيم لهذه الفئات

مصير مقرات الوزارات بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية ..فيديو

حادثة جنائية بشعة.. محمد الباز عن مقتل طالب على يد 3 بلطجية

الإغلاق 3 أيام للمحل أو المول| "الوزراء"يوضح عقوبات تنتظر مخالفي إجراءات الوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. أجرأ 10 صور لـ ابنة عصام الحضري تبرز أنوثتها

محمود الليثي في جلسة تصوير بعدسة "صدى البلد"

بدون علاج.. طرق طبيعية لشد البشرة في المنزل