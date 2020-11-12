بفستان ملفت.. شاهد ثاني إطلالات ابنة الحضري في حفل خطوبتها





لفتت ابنة الحضري الأنظار بإطلالتها الثانية في حفل الخطوبة، وارتدت فستان أوف وايت قصير للغاية واتسم التصميم بأنه ذا أكمام مكشوفة ومطرز بالكامل ما زاد من أناقتها، كما تميز الفستان بالريش وبصيحة الكم الواحد التي تتصدر احدث صيحات الموضة.





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وتزينت ابنة الحضري بمجموعة من المجوهرات العصرية والجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أبنة الحضري بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

حرصت الفنانة رنا سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة خلال حضورها حفل خطوبة أبنة الحضري.