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مرأة

بعد إصابة الفنان فايق عزب بـ فيروس مارسا.. تعرف على أسباب الإصابة وطرق الوقاية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

بعدما أصيب الفنان فايق عزب بـ فيروس مارسا نقدم إليك في هذا التقرير سبب الإصابة بالفيروس وطرق الوقاية منه.

ووفقا لموقع "هيلث لاين"، فإن فيروس مارسا هو عدوى بكتيريا مقاومة للعديد من المضادات الحيوية؛ حيث قد تسبب التهابات في الجسم.


وتوجد هذه الجرثومة على جلد وهى عبارة عن عدوى جلدية مثل الجروح أو البثور أو التورم، ويمكن أن تنتقل هذه العدوى إلى الدم أو تؤدي إلى التهاب رئوي.

وإذا ازدادت العدوى فقد تتضمن الأعراض التعب أو الغثيان أو التقيؤ أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو تخطي بعض ضربات القلب.


بعد إصابة فايق عزب به.. ما هو مرض المارسا القاتل؟
كشف الناقد الفني مجدي الطيب عن إصابة الفنان فايق عزب بفيروس نادر يدعى "مارسا" قد دخل على إثره إلى غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، ولكن ما هو فيروس مارسا النادر وهل يختلف عن فيروس كورونا المستجد، يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور صبري شاكر اخصائي الأمراض الفيروسية والمناعية عن فيروس مارسا النادر وكيفية الإصابة به والوقاية منه.

- ما هي مضاعفات ذلك المرض؟
هناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص المصاب بمارسا، وهي:

- حدوث مشاكل في مجرى الدم.
- حدوث العديد من المشاكل الصحية على الرئة.
- ضعف عضلة القلب.
- حدوث مشاكل في العظام والمفاصل.

- ما طرق الوقاية؟
الأشخاص المصابون بمارسا يتم وضعهم في الحجر الصحي تجنبا لإصابة أي أشخاص آخرين أو انتشار العدوى وطرق الوقاية هي نفس طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد:

- ارتداء ملابس واقية.
- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.
- تعقيم الأسطح.
- غسل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب.

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