بسبب النزاع في تيجراي.. قرار صارم من البرلمان الإثيوبي ضد 39 عضوا

قام البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، برفع الحصانة عن 39 عضوا على خلفية النزاع مع إقليم تيجراي؛ حسبما افادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وكانت السلطات الإثيوبية، قد ألقت القبض على 17 ضابطا في الجيش، أمس الأربعاء، بتهمة الخيانة والتواطؤ مع سلطات تيجراي بشمال البلاد.





كما أعلن الجيش الإثيوبي، سيطرته على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تيجراي، شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من سيطرته على مطار المدينة.





وفي وقت سابق من اليوم، حذرت الأمم المتحدة، من نقص حاد في الغذاء في إقليم تيجراي بسبب إجراءات الحكومة الإثيوبية.





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبا عاجل لها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء مصير النساء وكبار السن والأطفال بسبب المعارك بإقليم تيجراي.





وتوترت العلاقات بين تيجراي والحكومة الفيدرالية منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد منصبه في عام 2018، وتهميش جبهة تحرير تيجراي التي كانت ذات يوم من بيدها السلطة في إثيوبيا.



