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حوادث

المشدد 10 سنوات لـ عاطلين سحلوا طالبة لسرقتها بالقليوبية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:02 ص
محكمة الجنايات
محكمة الجنايات
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إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمعاقبة متهمين مسجلين سرقا بالإكراه بالسجن المشدد ١٠ سنوات  بسحل طالبة والاستيلاء علي هاتفها وحقيبة يدها.


صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالقادر التوني وعضوية المستشارين أمير فايز حنا وأيمن عرابى وبحضور عاطف مينا رئيس النيابة وبسكرتارية أحمد عياش.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتتبع طالبة بكلية الزراعة أثناء توجهها فى الصباح الباكر إلى الكلية وحال سيرها والحقيبة فى يدها والهاتف فى اليد الأخرى استقل المتهمين دراجة بخارية وبالقرب منها قام بمهاجمتها والامساك بحقيبة يدها والهاتف إلا أنها تمكنت من التشبث بالحقيبة مما أدى إلى سحلها على الأرض وفي تلك الأثناء تمكن الأهالى من قذف المتهمين بالحجارة وإيقاف الدراجة فسقط المتهمين من عليها وتمكن أحدهم من الهرب بالهاتف الخاص بالمجني عليها وتم ضبط الآخر ومعه الحقيبة.

استندت المحكمة في قرار الإدانة بشهود الواقعة وهم صاحب مطعم وصاحب سوبر ماركت وأثبتت تحريات المباحث صحة حدوث الواقعة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين ثبت قيامهم بالسرقة بالإكراه ودفع المجني عليها وسحلها على الأرض فتمكنا من الاستيلاء على حقيبتها والهاتف كما أن المجنى عليها تعرفت عليهما وبينت دور كل منهم في الواقعة.

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