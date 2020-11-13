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تعليم

المدارس المصرية اليابانية تلزم تلاميذها بارتداء واقي الوجه طوال اليوم الدراسي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
أصدرت إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، تنبيها عاجلا لجميع أولياء أمور تلاميذ المدارس المصرية اليابانية، تنبه على ضرورة إلزام جميع التلاميذ، بارتداء واقي وجه Face Shield أثناء اليوم الدراسي.

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وقالت إدارة المدارس المصرية اليابانية، إن هذا القرار يأتي حرصًا منا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والسادة المعلمين.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة.

ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.

وتوجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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