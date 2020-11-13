تحرير 212 محضرا تموينيا خلال يومين بالمنوفية.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تموينية مكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .





أسفرت عن تحرير (212) محضر تموينى تنوع ما بين (114) محضر مخالفات أسواق بيع أزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات أخرى، و (98) محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة.





حيث أفاد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة التموينية منها تحرير محضر جنح رقم (11385) جنح الشهداء ضد صاحب مخبز سياحى بناحية ساحل الجوابر لإدارته النشاط بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة ، وتحرير محضر جنح رقم (2209) الشهداء ضد صاحب محل تاجر تموينى بناحية عشما لعدم إعلانه عن الأسعار وعدم تواجد المدير المسئول عن المحل أثناء مرور الحملة.





كما تم تحرير (2) محضر جنح ضد أصحاب محال بقالة بناحية أبو سنيطة بالباجور وشمياطس بالشهداء لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى المقرر، فضلًا عن تحرير محضر جنح رقم (2260) ضد المسئول عن محل بقالة بناحية شمياطس بالشهداء لحيازته وعرضه للبيع بيروسول مجهول المصدر وتم ضبط عدد 15 دستة بإجمالى 180 عبوة.



