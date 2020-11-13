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أشرف صبحي: وزيرة الصحة وجهت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة محمد صلاح

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حمزة شعيب
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني مستقرة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتابع وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "تواصلنا مع وزيرة الصحة لعمل كل الإجراءات اللازمة، والتي وجهت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح خلال العزل في فندق إقامة المنتخب".

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن حالة صلاح مستقرة بشكل كبير وهناك تواصل لحظي مع فريق ليفربول بكل إجراء طبي".

وعن المكان الذى يتلقى فيه صلاح العلاج، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الأمر يتوقف على قرار الفريق الطبي، موضحا: "في حالة طلب تقارير وأشعة سيتواجد بمستشفي دار الشفاء وهي مجهزة وعلى أعلى مستوي، ولكن في الظروف العادية سيتواجد صلاح بفندق المنتخب".

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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