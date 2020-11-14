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رياضة

هادي خشبة: زيزو الأنسب لتعويض غياب صلاح.. ومصطفى محمد الأحق بهجوم المنتخب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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محمد رشاد
أكد هادي خشبة قائد الأهلي الأسبق، أن مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو الأنسب للمشاركة في مركز المهاجم بتشكيل منتخب مصر الأول خلال مباراة اليوم أمام توجو في تصفيات الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مساء اليوم أمام منافسه توجو على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات القارية.

وقال هادي خشبة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "مصطفى محمد أنسب من أحمد حسن كوكا لقيادة هجوم منتخب مصر أمام توجو".

وأكمل: "مصطفى محمد سيكون له مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة وسيحترف في أوروبا خلال الفترة القليلة المقبلة".

وتابع: "حسام البدري سيلعب بمصطفى محمد بدلًا من كوكا في لقاء اليوم بسبب جاهزيته الكبيرة للمباراة ، محمد صلاح يؤثر على منتخبنا ولكن منتخب مصر يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين والقادرين على تعويض غيابه".

واختتم: "زيزو لاعب نادي الزمالك هو الأنسب في الوقت الجاري من أجل تعويض غياب صلاح".

يذكر، أن اتحاد الكرة قد أعلن منذ ساعات عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا واستبعاده من مباراة توجو اليوم.
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