فى أول فوز بتصفيات كأس العالم.. تشيلي تهزم بيرو بثنائية فيدال

حقق منتخب تشيلي الاول لكرة القدم ، فوزه الأول، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة، لنهائيات كأس العالم 2022، على حساب ضيفه منتخب بيرو، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على ملعب " تشيلي الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.





سجل النجم أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، هدفي منتخب تشيلي، في الشوط الأول من المباراة، حيث جاء الهدف الأول، من تصويبة رائعة، في الدقيقة 20، وأضاف الهدف الثاني، في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.





واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، ليحصد منتخب اللاروخا، فوزه الأول بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.





ورفع منتخب تشيلي، رصيده للنقطة الرابعة، ليحتل المركز السادس، بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022، بينما توقف رصيد بيرو، عند نقطة واحدة، في المركز الثامن.



