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رياضة

بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. ميدو يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة إلى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الإنجليزى، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغرد ميدو عبر حسابه على تويتر: "الف سلامه على ‎@MoSalah ان شاء الله يرجع اقوى في اسرع وقت ممكن خساره عدم مشاركته مع المنتخب في مبارتين مهمين جدا لكن صحته اهم من اي حاجه..وان شاء الله يعود ونكون ضمنا التأهل بمجهود كل زملائه".

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ويذكر أن نشر أمس الاتحاد المصري لكرة القدم، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وعزل اللاعب في غرفة بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة اتحاد الكرة المصري، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا: "إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "أطمئنكم على حالته، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض".

واختنم: "محمد صلاح سيغيب عن مباراة غدًا أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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