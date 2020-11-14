بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. ميدو يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. شاهد

الف سلامه على @MoSalah ان شاء الله يرجع اقوى في اسرع وقت ممكن خساره عدم مشاركته مع المنتخب في مبارتين مهمين جدا لكن صحته اهم من اي حاجه..وان شاء الله يعود ونكون ضمنا التأهل بمجهود كل زملائه 🙏🏽