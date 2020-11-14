هيئة رقابية تخطر صناديق الاتحاد الأوروبي بالاستعداد بشكل أفضل لصدمات السوق

أكدت الهيئة الرقابية على الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على مديري الصناديق تحسين استعدادهم للصدمات بعد أن كشفت التداعيات الناجمة عن كوفيد-19 على الأسواق في مارس عن أوجه قصور.





وقالت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية عقب مراجعة للقطاع، إن الصناديق المنكشفة على القطاع العقاري وديون الشركات أظهرت أنها قادرة على الاستجابة بشكل مناسب لضغوط الاستردادات مع عدد محدود فقط من عمليات الإيقاف المؤقتة.





وقال ستيفن مايجور، رئيس الهيئة، "لكن العمل كشف عن أوجه قصور يجب معالجتها بهدف تحسين استعداد الصناديق للصدمات المستقبلية، حددنا عددا من المجالات ذات الأولوية التي يجب أن تركز الصناديق وجهات الإشراف عليها لمعالجة المخاطر المحتملة للسيولة في قطاع الصناديق".





وصدمة عمليات الاسترداد ترتبط بتقلب عنيف للسوق في مارس، حين دخلت الاقتصادات في إجراءات عزل عام لمكافحة الجائحة.



