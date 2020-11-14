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رياضة

ميدو: زيزو الأفضل لتعويض غياب صلاح أمام توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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سيد احمد
كشف أحمد حسام ميدو، لاعب نادى الزمالك السابق، عن البديل الأفضل للاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، الذى تأكد غيابه عن المباراة بعد ثبوت إصابته أمس، الجمعة، بفيروس كورونا.


ونشر أحمد حسام ميدو تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وكتب ميدو: " منتخبنا أمام مهمة ليست سهلة أمام توجو، البدء بالنني أساسيا مع وجود طارق حامد على مقعد البدلاء قد تكون فكرة جيدة في مباراة سيترك فيها المنافس الاستحواذ لنا فيها معظم أوقات المباراة.. وزيزو الأفضل لتعويض صلاح".


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‏ويخوض المنتخب الوطني، مهمة صعبة أمام توجو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة رقم 7، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.


وتنطلق صافرة اللقاء في تمام التاسعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 7"، بتعليق علي محمد علي.


ويحتل الفراعنة المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يحتل منتخب توجو المركز الرابع بنقطة واحدة.


ويسعى منتخب مصر في مواجهة اليوم أمام توجو، لتعويض بدايته الباهتة في التصفيات، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني.

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