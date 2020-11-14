الوحدة المحلية ببني سويف: تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بأغطية خرسانية

قامت الوحدة المحلية بمدينة بني سويف، تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بن سويف، ومتابعة تنفيذ من عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، بعمل أغطية خراسانية لغرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بحي الأزهري .





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بسرعة إعادة تغطية غرف التفتيش بشارع مصرف إسلام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، حفاظا على سلامة المارة بالشارع، والتي لاحظ أنها مفتوحة "خلال جولته أمس".





وأوضح وليد البيلي أنه تم عمل وتركيب 5 أغطية لإغلاق تلك الغرف، كحل وإجراء مؤقت، لحين انتهاء إدارة الصرف المغطى بالري من إعداد وتنفيذ أغطية بالشكل الفني المطلوب لتغطية الغرف وتأمينها ضد أية محاولات للسرقة أو التلف.





كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لاحظ أثناء جولته عقب أداء صلاة الجمعة أمس غرف تفتيش تابعة للري بدون أغطية، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المارة من المواطنين خاصة الأطفال ، فضلا عن إعاقتها لحركة سير السيارات.





ووجه المحافظ بسرعة تغطيتها بشكل عاجل وكحل مؤقت، مع التوجيه بتنفيذ حل فني جذري بمعرفة إدارة الصرف بمديرية الري



