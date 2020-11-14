مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة يكشف تطورات لقاح كورونا وسعره قبل تداوله بالأسواق

كشف الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، آخر تفاصيل لقاح فايزر وفاكسين.





وقال نصولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي": "أخطر ما يعرض المواطن للإصابة بفيروس كورونا هي الأفراح وحضور العزاء"، موضحا: "التجمعات هي أخطر ما يهدد صحة المواطنين".





وعن السعر المتوقع للقاح كورونا، أكد نصولي، أن سعر الجرعة الواحدة سيترواح بين 15 إلى 20 دولار.





ونوه إلى أن تناول الأسبرين يساهم بشكل كبير في تقليل حالات الوفيات بنسبة 2% نظرا لمنعه حدوث جلطات.