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وصفة بمفعول السحر.. التوت الأزرق لتبييض الوجه

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:03 ص
وصفة بمفعول السحر...
وصفة بمفعول السحر... التوت الأزرق لتبيض الوجه
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أسماء عبد الحفيظ

مع انتهاء فصل الصيف تشعر بعض الفتيات باسمرار البشرة وبالأخص الوجه؛ لذلك نقدم وصفة التوت الأزرق لتبييض الوجه.


ووفقا لما نشره موقع هيلثي، تعد ثمار التوت الأزرق، من مضادات الأكسدة، المفيدة في تبييض الوجه، وذلك بالطريقة الآتية:


المكونات وصفة التوت الأزرق لتبيض الوجه :

كوب من التوت الأزرق.
كوب من لبن الزبادي.

طريقة الاستعمال:

يهرس لب التوت الأزرق باستعمال الشوكة، لصنع عجينة لينة. تمزج عجينة التوت مع لبن الزبادي. 


يوزع المزيج على البشرة، بطريقة متساوية، ويترك لمدة 20 دقيقة. 

يفضل تكرار هذه الوصفة، مرتين أسبوعيا، قبل الخلود إلى النوم. ينصح بتجنب وضع هذا القناع على البشرة لمدة طويلة جدا؛ لئلا يتلون الوجه بالأزرق. 


ينصح باختبار وصفة التوت على معصم اليد، قبل وضعها على البشرة، لاختبار حساسية البشرة ومدى تقبلها للقناع.

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