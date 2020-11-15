محامية مقربة من ترامب: مؤامرة دولية كبرى وراء تزوير الانتخابات لصالح بايدن

قالت سيدني باول ، المدعية الفيدرالية السابقة والمحامية الحالية لمستشار الأمن القومي السابق لترامب، الجنرال مايكل فلين، إن لديها دليلًا على مؤامرة واسعة النطاق تشمل تورط عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين وشركة آلات التصويت "دومينيون" ومسؤولين حكوميين وعمالقة وسائل الإعلام "لسرقة" الانتخابات من دونالد ترامب.





وفي حديثها إلى لو دوبز من قناة فوكس نيوز، قالت باول إنها وافقت على أن تصويت نوفمبر كان تتويجا لأربع سنوات من الجهود التي بذلها خصوم ترامب لإقالته من منصبه.





وقالت: "لقد نظم الأمر وتم إجراؤه بمساعدة من يعملون في سيليكون فالي، وشركات التكنولوجيا الكبرى ، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وحتى شركات الإعلام".





وخلال إثارة "فضيحة دومينيون"، ادعى محامو ترامب أن آلات التصويت المعيبة قلبت حوالي 6000 صوت لصالح بايدن في مقاطعة واحدة في ميشيجان بسبب "خلل"، وزعمت باول أن هذا كان مجرد غيض من فيض في مؤامرة دولية .





وأضافت: "بالكاد يمكنني الانتظار لتقديم جميع الأدلة التي جمعناها بشأن دومينيون، بدءًا من حقيقة أنه تم إنشاؤه لإنتاج نتائج تصويت متغيرة في فنزويلا لصالح هوجو شافيز، ثم يتم شحنها دوليًا للتلاعب بالأصوات للشراء في بلدان أخرى بما في ذلك هذا البلد".





ولم يتم التحقق بشكل مستقل من ادعاءات المحامي حول استخدام "دومينيون" في كوبا وفنزويلا. ومع ذلك، تم فحص دومينيون وبائعي آلات التصويت الآخرين من قبل المشرعين الأمريكيين في يناير من هذا العام، حيث أعرب المشرعون في مجلس النواب عن مخاوفهم بشأن استخدام المكونات الأجنبية في معدات التصويت الأمريكية في جلسات الاستماع التي يشارك فيها صانعو آلات التصويت الثلاثة الكبار. اعترف المسؤولون من الثلاثة بأن أجهزتهم تستخدم مكونات مصنوعة في الصين ، لكنهم قالوا إن ممارسة استخدام الموردين الأجانب لم تكن فريدة في صناعة آلات التصويت.



