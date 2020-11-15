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الدباديب والفرو .. تعرف على ممنوعات حساسية الصدر في الشتاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 م
ممنوعات حساسية الصدر
ممنوعات حساسية الصدر
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هاجر هانئ
مع دخول فصل الشتاء يعتبر مرضي حساسية الصدر من أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد و الأنفلونزا التي تؤثر على صحتهم بالسلب، لذا ينبغي على مرضي حساسية الصدر توخي الحذر و الأبتعاد عن الأشياء و الأمور الممنوعة التي تهدد صحتهم.


وكشف الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الاطفال وحساسية صدر الأطفال، عن أبرز ممنوعات حساسية الصدر وهما :

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- الدباديب الفرو والملابس المصنوعة من الفرو والموهير، وذلك لأنها تسبب زيادة الحساسية .
- عدم التعرض لدخان السجائر أو حتى شخص رائحة ملابسه سجائر أو البرفانات والبخور أو دخان وعوادم السيارات.
- الأمتناع عن الأكلات التي تسبب حساسية للطفل، ولكنها تختلف من طفل لآخر، مثل  اللبن، السمك، الفراولة، الشيكولاتة أو غيرها من الأكلات على حسب ملاحظة الأم.
- الدولفين والأسبرين والكتافلاى كل هذه العقاقير تساعد على زيادة الحساسية. 
- عدم تناول ادوية البرد مثل 123 و ساين أب ودولو دى وكونجستال تزيد من الحساسية وتؤدي إلى جفاف الجهاز التنفسى، لذا يفضل تغيرها بغسيل الأنف أو بالقطرات.

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