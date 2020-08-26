اسشارى حساسية: كورونا لم ينته ولكنه فقد قوته.. ولا وجود لموجة ثانية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورون ا لم ينته بعد، مشيرا إلى أن هناك العديد من النظريات التى تؤكد أن الفيروس فقد قوته، ومنها نظرية أنه كلما زاد انتشار الفيروس كلما زاد ضعفه.





وأضاف "الحداد" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه من الممكن أن يكون قد جعل إرتداء الناس للكمامة الجرعة الفيروسية التى تدخل جسم الإنسان هي الأقل، وبالتالي تظهر أعراض ضعيفة، أم الإجراءات الاحترازية التي أجرتها الدولة أدى إلى انخفاضه وضعف قوته.





، حيث أنه بالفعل فيروس كورونا زاد ضعفه من خلال وصوله للذروة وارتداء الناس للكمامات . وتابع أن السيناريوهات الثلاثة لأسباب ضعف قوة فيروس كورونا مهمةوارتداءللكمامات





وأكد أنه على مستوى العالم لا يوجد ما يسمى بوجود موجة ثانية للفيروس، مضيفا إلى أن ما يحدث فى الدول التى حدث بها إصابات ثم زادت مرة أخرى بعد الإنخفاض هى موجات إرتدادية من الموجة الأولى بسبب تخفيف الحظر أو الإجراءات الحكومية والشخصية فى بعض المناطق.