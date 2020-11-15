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حوادث

كشف لغز اختفاء جهاز غسيل كلوى من الوحدة الصحية بإدفو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:47 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام من كشف لغز اختفاء جهاز غسيل كلوى من الوحدة الصحية بمركز ادفو .

تبلغ لمركز إدفو بإكتشاف عدم وجود جهاز غسيل كلوى عهدة الوحدة الصحية دائرة المركز، وبعد ذلك تم العثور على جوال بداخله الجهاز المُشار إليه بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز.
 
​أسفرت حهود البحث تنسيقا واسوان عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم ممرض بالوحدة الصحية المُشار إليها 34 سنة ، ومالك شركة الصفا للمستلزمات الطبية 31 سنة، وعامل 29 سنة من المرضي دائمي التردد على الوحدة الصحية " جاري ضبطه".

حيث إعترفوا وقرر الأول أنه قام بإستنساخ مفاتيح الوحدة عقب فقدها من أحد العمال وإستخدمها فـى الدلوف لداخلها وإستولي على الجهاز المُشار إليه ونقله بالإشتراك مع الثاني بإستخدام سيارة نقل ملكه للتصرف فيه بالبيع وكان الثالث ينتظرهما مراقبًا لهما الطريق وحال إستشعارهم بإفتضاح أمرهم قاموا بالتخلي عن الجهاز وإلقائه بمكان العثور .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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