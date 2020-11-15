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طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:31 م
كريم كراميل
كريم كراميل
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نهى هجرس
يعد الكريم كراميل من الحلويات التي لها شعبية كبيرة، ويفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن إضافة العديد من النكهات، وتقديم الوصفة بالعديد من الأشكال المختلفة.

و نقدم لكِ طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير كريم كراميل بالبسكويت
1 و نصف لتر لبن 
2 باكو كريم كراميل 
3 باكو كبير بسكوت سادة 


طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت
* يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع

* يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل

* يدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم يوضع 2 باكو كراميل على الوجه، ويقدم بالهنا
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