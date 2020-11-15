طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

مقادير كريم كراميل بالبسكويت

1 و نصف لتر لبن

2 باكو كريم كراميل

3 باكو كبير بسكوت سادة









طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت

* يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع





* يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل



