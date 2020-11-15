يعد الكريم كراميل من الحلويات التي لها شعبية كبيرة، ويفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن إضافة العديد من النكهات، وتقديم الوصفة بالعديد من الأشكال المختلفة.
و نقدم لكِ طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير كريم كراميل بالبسكويت
1 و نصف لتر لبن
2 باكو كريم كراميل
3 باكو كبير بسكوت سادة
طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت
* يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع
* يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل
* يدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم يوضع 2 باكو كراميل على الوجه، ويقدم بالهنا