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مرأة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:54 ص
طريقة عمل كريم كراميل
طريقة عمل كريم كراميل
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هاجر هانئ
كريم كراميل من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يعشق تناولها الكبار و الصغار لذا تفضل بعض السيدات القيام بتحضيره فى المنزل بدلا من شرائه من المحلا.

لذلك، نقدم لكك طريقة عمل كريم كراميل فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى.

مقادير كريم كراميل
1 كوب سكر
 4 كوب لبن
 8 بيضة
 2 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا 
ربع ملعقة صغيرة خل 
1 ملعقة كبيرة كاسترد
 لون طعام أصفر 

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-التزيين
كريم شانتى 
توت احمر
 بلوبيرى 
شرائح برتقال 


طريقة تحضير كريم كراميل
- يذوب السكر على النار حتى الحصول على اللون الذهبي الغامق
- يضرب اللبن والبيض والفانيليا والخل والكاسترد ولون الطعام في الخلاط
-يوضع في قالب انجلش كيك السكر ثم خليط الكريم كراميل
- يدخل الفرن حتى تمام الطهي
- يقدم بعد التزيين حسب الرغبة


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