Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإصابات تتجاوز 800 ألف حالة.. ألمانيا تعتزم فرض قيود صارمة جديدة لمواجهة كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
ألمانيا تعتزم فرض
ألمانيا تعتزم فرض قيود صارمة جديدة لمواجهة كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
تستعد ألمانيا لفرض قيود جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات عندما تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل برؤساء وزراء الولايات الألمانية عبر الفيديو اليوم الاثنين لمناقشة وضع فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 10824 حالة إلى 801327 في المجمل.

وأظهرت بيانات الإحصاء تسجيل 62 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12547.

ووفقا لمسودة اقتراح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، يجب تشجيع الأطفال والشباب على الاجتماع مع صديق واحد فقط بشكل منتظم في أوقات فراغهم. وبالمثل، يتعين على العائلات أن تقتصر اللقاءات الخاصة على أسرهم وأفراد أسرة أخرى محددة فقط.

ويضع الاقتراح كذلك تصور لقصر تجمعات الأشخاص علنا على أفراد أسرهم وشخصين آخرين كحد أقصى من أسرة أخرى. وتدعو المسودة إلى تجنب الحفلات الخاصة تماما حتى موعد أعياد الميلاد.

ومنذ 2 نوفمبر، تم السماح للأفراد من أسرتين فقط بالاجتماع علنا، وعدم مشاركة أكثر من 10 أشخاص في التجمع.

ويدعو الاقتراح أيضا بأن يدخل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد - وخاصة سيلان الأنف والسعال - إلى الحجر الصحي على الفور في المنزل.

كما تطالب المسودة بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في المدارس. ويجب أن تصبح الكمامات التي تغطي الفم والأنف إلزامية للمدرسين والتلاميذ من جميع الأعمار في مباني المدرسة وأثناء الدروس.

وحذرت ميركل يوم السبت الماضي، وبعد أسبوعين من إغلاق جزئي على مستوى البلاد لمدة شهر، من شتاء قادم صعب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قيود جديدة وغرامات.. ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة كورونا

على مشارف موجة ثانية.. ألمانيا تشدد الإجراءات لاحتواء كورونا

ألمانيا تسجل 15352 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

قفزة غير مسبوقة.. ألمانيا تسجل أكبر عدد إصابات يومية بـ كورونا

ترشيحاتنا

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

ما حكم الحلف الدائم بالطلاق.. الافتاء تجيب

أخبار الفن| الجمهور يطارد يوسف الشريف.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد

Advertisements

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

الذهب ينهار.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

بعد تساقط الثلج على المنصورة.. خريطة سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

الدولار بـ 15.68 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 16-11-2020.. فيديو

لو طلبت حساباتي أرسلتها لك.. أحلام توجه رسالة لـ تركي ال الشيخ بعد توزيع ثروته على أقاربه

في عيد ميلادها.. تعرف على سن الفنانة مها أحمد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

أذكار بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وسداد الديون.. 27 دعاء ينهي كل همومك

بالمقلوب.. شاهد صدمة عروس بعد شراء فستان زفافها عبر الإنترنت.. صور

جاهز في أي وقت يأمر عليا الروح.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس تبرعه بثروته الضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

عمره 10 أشهر.. لقطات مؤلمة لطفل رضيع يصارع الغرق في غياب والديه.. شاهد