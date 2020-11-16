Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بتمويل 2.5 مليون جنيه.. فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية بين الجامعات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربينى
أعلنت وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي، عن تقدم الجامعات المصرية للمشروعات التنافسية لدعم التميز بين مؤسسات التعليم العالي (CEPHEI) "الدورة الرابعة".

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير بيئة تنافسية لدعم التميز بين الجامعات تمهيدا للاعتماد الدولي.

اقرأ أيضا:

وأشار د. هشام عبدالخالق المدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، إلى أن الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة تنافسية للتميز بين الأقسام العلمية والأقسام الإدارية و البرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والخدمية في المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها لتعزيز قدرتها التنافسية. 

وأوضح د. سيد عبدالقادر مدير مشروع دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، أن قواعد التقدم للمشروع تشمل: أن تكون المؤسسة التعليمية المتقدمة قد تم تخريج دفعة على الأقل من الطلاب، وأن يكون عدد المشروعات المسموح به للتقدم من كل جامعة لا يتعدى 4 مشروعات حسب أولويات كل جامعة، على أن يكون مسموح لكل كلية بالتقدم بمشروع واحد فقط، كما يجب أن يقدم القائمين على المشروع مخرجات تضمن الاعتماد الدولي خلال الفترة الزمنية للتنفيذ والتي تبلغ 24 شهرا.  

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يبلغ 2.5 مليون جنيه، ولا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من تمويل المشروع، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بالكليات في الجامعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: تسليم الجامعات الحكومية معامل معتمدة وفقا لأحدث المعايير العالمية

بعد انطلاق الجامعات الأهلية الجديدة.. عميد ألسن: نسعى للتميز لمواكبة الجامعات الخاصة والتطور التكنولوجي

لتأسيس مركز تميز .. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للمياه والجامعة الأمريكية وجامعة الإسكندرية

لتأسيس مركز تميز المياه.. مذكرة تفاهم بين القابضة وجامعتي الإسكندرية والأمريكية

اللجنة العليا لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة بنها تستقبل المتقدمين ..صور

جامعة دمياط توقع عقد مشروع تطوير معمل التحاليل الدقيقة لبحوث الهواء والتغيرات المناخية

ترشيحاتنا

البسوا جاكيت.. الأرصاد للمواطنين: احذروا من الشبورة المائية بالطرق.. فيديو

دعاء للميت ينجيه من عذاب القبر.. بـ7 أدعية قبل أذان الفجر

بعد تأجيل حفل زفافها 4 مرات بسبب كورونا.. مفاجأة من مليونير تحقق حلم عروس

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني الأفضل داخل مصر.. حتحوت يزف بشرى لجماهير الأهلي

في ذكرى ميلاد استيفان روستي.. تعرف على قصة رحيله المأساوية

عميد المعهد القومي للغدد الصماء: مرض السكر وراثي وله مسببات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

قصة الخواجة صاحب أقدم تاكسي مرسيدس" خنزيرة" في مصر.. صور

بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها