بعد إعلانها عن مفاجأة خطوبته .. 10 صور لـ زوجة تامر عاشور برفقته

كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام.

وفتحت سمر أبو شقة باب الأسئلة لمتابعيها، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتلقت العديد من الأسئلة حول علاقتها بتامر عاشور وتساؤلات حول أسباب الانفصال وإمكانية الرجوع.

وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته على دارين حلمي وهي لا تزال على ذمته.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور التى تجمع تامر عاشور بزوجته.

كما أكدت أن الحب من الممكن أن ينهيه موقف واحد بين الطرفين وأنها تحاول الطلاق منذ أكثر من عام ولكنها لم تستطع الحصول عليه.