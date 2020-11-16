Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توتر ومشاكل صحية.. عواقب وخيمة لكثرة استخدام الهواتف الذكية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:30 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
يقول الخبراء إن التنبيهات النصية ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي المستمرة على هواتفنا الذكية يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتنا العقلية والعاطفية وتسبب بعض المشاكل الصحية. 

فسواء كنت بالغًا أو طفلًا فإن عام 2020 كان عامًا يتميز بمزيج غير عادي من الضغوطات لكثير من الناس، ويكون من الجيد تبني ممارسات في روتيننا اليومي لوضع هذا الهاتف بعيدًا وأخذ قسط من الراحة.


ومن نواح كثيرة تعتبر هواتفنا وأجهزتنا الأخرى بمثابة قناة لهذا الضغط فأكدت بعض الدراسات أن التواصل المستمر على الهواتف تنشيط الأدرينالين وهرمونات التوتر مثل الكورتيزول.


تؤثر الهواتف الذكية على الحياة الاجتماعية بشكل كبير فتؤدي إلى الانعزال والانخراط مع الواقع الافتراضي لذلك يعاني الكثير من الأفراد من الضغط النفسي والاكتئاب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جوجل تطلق إصدار Android 11 Go للهواتف المنخفضة.. اعرف مميزاته

احذفها فوراً .. 10 تطبيقات شائعة تدمر هاتفك الذكي دون علمك

تبطئ هاتفك وتدمر بطاريتك.. 10 أخطاء شائعة يفعلها المستخدمون

هل الهواتف الذكية مرتبطة بزيادة القلق والاكتئاب لدى المستخدمين؟

احذر .. الخوف المفاجئ يصيبك بأمراض خطيرة

تجنب الفيروسات .. أفضل مواقع لنقل البيانات من الكمبيوتر إلى الهاتف الذكى

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك على موعد مع مواجهة نارية بعد نهائي إفريقيا بأسبوع

بعد لقاح فايزر.. علاج أمريكي جديد يثبت نجاحه في مقاومة فيروس كورونا

حكم هجر الرجل لزوجته عدة أشهر .. أمين الفتوى يجيب

ضع فص ثوم على الزبادى..واكتشف ماذا يحدث لجسمك لمدة شهر

جمال شعبان: تناول 5 أكواب من الشاي يوميا يقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب

وفاة كارلوس أماديو مدرب الهلال السعودي بسكتة قلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

بعد رسالة حب واعتذار من تامر حسنى.. لقطات رومانسية بينه وبين زوجته بسمة بوسيل

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها