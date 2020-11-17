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أخبار العالم

إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 15 مليون حالة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:00 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ 15 مليون حالة
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شيماء مصطفى
أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الـ 15 مليون حالة.


وكانت بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 55 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.


وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 55 مليونا و21 ألف حالة.


كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 35.3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و327 ألف حالة.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.


جدير الذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 
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