ميني تنطلق نحو المستقبل بتصميم رائع.. صور

كشفت شركة ميني الإنجليزية العريقة، عن تصميم جديد تستعرض من خلاله اتجاه الشركة للتطور نحو المستقبل، ربما يكون ذلك هو مجرد مفهوم تود ميني الانفراد به ، ولكن يمكن توقع بعض أفكارها والحلول الفضائية المقترحة في انتاج المركبات القادمة التي تحمل علامتها التجارية الفريدة.





يتميز التصميم الخارجي بالعديد من المؤثرات الهامة، فاعتمدت الشركة إظهار نموذج متطور للغاية يتسم بالمظهر الانسيابي، فتألقت السيارة بمقدمة رشيقة تتوسطها أجنحة ميني الثنائية، ومصابيح LED امامية بشكل دائري متقطع.





كما حصلت سيارة ميني على تصميم بانورامي بالكامل، فتميز الزجاج الامامي بإمكانية الفتح، وعند استعراض السقف والنوافذ الجانبية فقد مفهوم رائع يجعلك تستمتع بكل من حولك، وعجلات مضغوطة بأبعاد مميزة، ، كما يمكن لجميع أفراد العائلة الوصول إليها باستخدام الأجهزة الذكية.





تتبع المقصورة الداخلية نفس فلسفة ميني وهي توفير مساحة مريحة للسفر، واستخدامها أيضا للمعيشة بمجرد اكتمال الرحلة، فيمكن تحويلها من الداخل إلى مساحة معيشة مضغوطة في خطوات قليلة، فعند أوضاع السفر توفر الكابينة مساحة لأربعة ركاب بمقعدين أماميين قابلين للدوران والطي أيضا، الى جانب ذلك تتمتع المقصورة بمقود حركة متطور أشبه بمركبات الفضاء، واضاءة داخلية مبهرة مع تكنولوجيا استخدام الموسيقى بأوضاع متطورة المختلفة الأسماء مثل "Chill ، Wanderlust ، Vibe".





لم تكشف الشركة عن المواصفات الدقيقة لمجموعة نقل الحركة، ولكن تقول إنها كهربائية بالكامل، كما تأتي بمجموعة نقل عديمة الانبعاثات صديقة للبيئة، إلى جانب الوظائف المستقلة المتقدمة.