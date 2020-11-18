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محافظات

صحة الوادي الجديد تستعد لتنفيذ مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 05:37 م
صحة الوادي الجديد
صحة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن الاستعداد لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للاهتمام بصحة الأم والجنين.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة فى الوادى الجديد ،فى بيان له، أنه تم تجهيز 30 وحدة صحية ومركزًا طبيًا ومكتب صحة، وذلك بجميع الإدارات الصحية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والتي ينفذ فيها جميع المبادرات الرئاسية في صورة دمج للمبادرات (صحة المرأة، والمسح السمعي، والأمراض المزمنة) للعمل كفريق واحد تمهيدًا لانطلاق المبادرة خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لفرق التمريض على أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمبادرة، والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

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وأوضح أن المبادرة تهدف إلى فحص السيدات الحوامل من عدد من الأمراض، وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانب آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملة لتحسين البيئة بحي الزهور بمدينة موط في مركز الداخلة بالوادي الجديد.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أن الحملة تضمنت قص وتقليم الأشجار بحى "الجناين" بمدينة موط، بمشاركة رؤساء الأحياء بمدينة موط وقسمي النظافة وتحسين البيئة بالمركز.

وأشار "حنفي" إلى أن حملات وأعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات وقص وتقليم الأشجار، لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.
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