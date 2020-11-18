احذر.. الأدوية الوهمية لعلاج الأنفلونزا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) استشاري جديد تحذير الأشخاص بشأن المنتجات الاحتيالية التي تدعي أنها تمنع أو تعالج أو تعالج الأنفلونزا .

يتم بيع العديد من هذه المنتجات عبر الإنترنت وفي متاجر البيع بالتجزئة ويتم تصنيفها على أنها مكملات غذائية أو بخاخات أنف أو معقمات لليدين أو أطعمة أو أجهزة.





ووفقا لموقع health line لا توجد أدوية بدون وصفة طبية (OTC) معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يمكنها الوقاية من الإنفلونزا أو علاجها.





قد يؤدي استخدام منتجات احتيالية لعلاج الإنفلونزا إلى عواقب وخيمة ويعرض حياة الناس للخطر المنتجات الوحيدة التي تُوصَى بوصفة طبية للإنفلونزا هي الأدوية مثل الأيبوبروفين والأسيتامينوفين ، والتي تساعد في تخفيف أعراض الأنفلونزا مثل الاحتقان أو الحمى. هم لا يعالجون العدوى الفيروسية.





تظل لقاح الإنفلونزا الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإنفلونزا ، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للفيروسات التي يصفها الطبيب في تقليل مدة المرض وشدته.









قد يؤدي تأخير العلاج الضروري إلى عواقب وخيمة أو حتى الموت ، كما يقول الدكتور روبرت جلاتر ، طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك وقد تسبب بعض المكونات المستخدمة في منتجات الإنفلونزا الاحتيالية آثارًا جانبية أو ردود فعل غير متوقعة.