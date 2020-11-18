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أخبار البلد

لتهنئته بفوزه في انتخابات مجلس النواب.. أبو العينين يستقبل وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبي غدا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:45 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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يستقبل النائب محمد #أبو_العينين، عضو مجلس النواب غدا الخميس، وفدا من سفراء الاتحاد الأوروبي، لتقديم التهنئة له بعد فوزه في انتخابات مجلس النواب 2020.

ويناقش أبو العينين، مع سفراء الاتحاد الأوروبي المتغيرات الاقتصادية الجارية على المستوى العالمي على خلفية أزمة كورونا، وكيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام تلك الجائحة، وتقرير مجموعة البنك الدولي الصادر حديثا والذي أشاد بنجاح مصر في تحسين متغيرات اقتصادها الكلي؛ بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية للدولة، ومدى ذلك في توسيع مجالات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال الفترة القادمة.




ويستمع أبو العينين إلى رؤية سفراء الاتحاد الأوروبي، نحو خطط التنمية والإصلاح في مصر ومقترحاتهم بشأن بناء تعاون قوى وفعّال بين مصر والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات الاقتصادية والتنموية.

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