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الطماطم بـ 9 جنيه.. أحمد موسى يشكر وزير التموين على الهواء

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:44 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين استجاب لـ برنامج على مسئوليتى وقام بتوفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السلع فى منافذ الوزارة تكون مخفضة 30%.

ولفت إلى أن الطماطم التى تباع بـ 15 جنيهًا تباع فى المنافذ بـ 9 جنيهات.

وقدم أحمد موسى الشكر لوزير التموين على عرض السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وطالب بتوفير تلك السلع للقري والأرياف لكي يستفيد الجميع.

وتابع: وزارة التموين قررت زيادة كميات السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى، استجابةً لبرنامج "على مسئوليتي".

ووجه أحمد موسى، الشكر إلى وزير التموين للاستجابة السريعة بزيادة الكمية المعروضة من السلع الغذائية بمختلف قرى مصر.

وكان الإعلامي أحمد موسى ناشد وزير التموين بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى.

وأكد أحمد موسى «شغالين والبلد بتبني رغم أزمة كورونا، مفيش حاجة هتقف في مصر»، مطالبا «محتاجين نقلل أعداد الموظفين بالمصالح الحكومية 50%، والناس اللي ينفع تشتغل من البيت يبقى أفضل، كي نقلل الإصابات».


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