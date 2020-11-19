متحدث مترو الأنفاق: نطبق إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق ، ان المترو هو وسيلة المواصلات الارخص و الامن والاسرع والانظف داخل القاهرة وهو شريان الحياه بها .
وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم ، ان ادارة مترو الانفاق قامت بعمل أكمنة متحركة وثابتة داخل لجميع محطات المترو للتأكد من ارتداء جميع الركاب الي الكمامات ولن يسمح بدخول أحد الي المترو بدون الكمامة .
واوضح عبد الهادي ، ان جميع الاماكن التلامسية التي يستخدمها الركاب نقوم بتعقيمها يوميا بالاضافة الي ان القطارات يتم غسلها من الخارج وتطهيرها من الداخل يوما .
وتابع : هناك 20 نقطة إسعاف تم توزيعهم علي خطوط المترو الـ3 لمترو الانفاق لمواجهة اى حالة طارئة ويتم تحويلها الي أقرب مستشفى في محيط المحطة .