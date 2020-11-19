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متحدث مترو الأنفاق: نطبق إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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إبراهيم القادري
قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق ، ان المترو هو وسيلة المواصلات الارخص و الامن والاسرع والانظف داخل القاهرة وهو شريان الحياه بها .

وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم ، ان ادارة مترو الانفاق قامت بعمل أكمنة متحركة وثابتة داخل لجميع محطات المترو للتأكد من ارتداء جميع الركاب الي الكمامات ولن يسمح بدخول أحد الي المترو بدون الكمامة .

واوضح عبد الهادي ، ان جميع الاماكن التلامسية التي يستخدمها الركاب نقوم بتعقيمها يوميا بالاضافة الي ان القطارات يتم غسلها من الخارج وتطهيرها من الداخل يوما .

وتابع : هناك 20 نقطة إسعاف تم توزيعهم علي خطوط المترو الـ3 لمترو الانفاق لمواجهة اى حالة طارئة ويتم تحويلها الي أقرب مستشفى في محيط المحطة .
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