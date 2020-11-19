متحدث مترو الأنفاق: نطبق إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. فيديو

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق ، ان المترو هو وسيلة المواصلات الارخص و الامن والاسرع والانظف داخل القاهرة وهو شريان الحياه بها .





وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم ، ان ادارة مترو الانفاق قامت بعمل أكمنة متحركة وثابتة داخل لجميع محطات المترو للتأكد من ارتداء جميع الركاب الي الكمامات ولن يسمح بدخول أحد الي المترو بدون الكمامة .





واوضح عبد الهادي ، ان جميع الاماكن التلامسية التي يستخدمها الركاب نقوم بتعقيمها يوميا بالاضافة الي ان القطارات يتم غسلها من الخارج وتطهيرها من الداخل يوما . يستخدمهاغسلها



