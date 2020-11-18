أخبار التوك شو| قرارات الحكومة استعدادًا للموجة الثانية من كورونا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا له مضاعفات على الإنسان على المدى البعيد، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حذر اليوم من كورونا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ناقشت اليوم فى اجتماعها الاستعداد للموجة الثانية لكورنا.
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من اجتماع موسع لشعبة المستثمرين لبحث سبل زيادة الاستثمار والتصدير برئاسة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكاتب الصحفى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري، كان متواجدا فى هذا الاجتماع.
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقعات الحكومة بشأن الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
وقال سعد، مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، لدينا اجراءات جديدة حال دخولنا في الموجة الثانية لكورونا، مضيفا أن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مُضيفة: اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار.
وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية "أون" أنه من المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا.
أكد السفير هشام النقيب قنصل مصر بنيويورك أنه بالرغم من الإجراءات الصعبة التي نعيش بها في نيويورك بسبب كورونا والتشدد والبعد الإحتماعي إلا اننا اليوم في إحتفالية بسبب تسليم الجدارية المصرية بعد فترة عناء طويلة.
وأضاف النقيب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز انني أتقدم بالشكر لمكتب المدعي العام بنيويورك على حسن تعاونه خاصة انها ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها إلى مصر في أقل من عامين.
قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الإحصاءات تشير إلى تواجد 700 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية.
وأضاف عمر أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "من المتوقع أن ترتفع أرقام الوفاة بسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية وتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا".
علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الموضوع المطروح منذ فترة بخصوص سكان الزمالك و المشكلات الخاصة بعمل خط المترو، قائلا إنه تم تطوير عمارة الشربتلى، وأصبحت أفضل من الأول، مؤكدا أن هناك عقارات مطلوب إخلاؤها فورا خوفا على حياة سكانها، لأنها مهددة بالسقوط.
وأضاف وزير النقل ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن العقارين 5 و7 في شارع إسماعيل محمد بالزمالك أكد تقرير هندسي صادر عن لجنة هندسية وجود ميل وشرخ في العقارين بواقع 16 سم و17 سم، ما يعرض السكان للخطر، وعلى الجميع اخلاء العقارين حال تحرك الماكينة المخصصة لحفر خط المترو.
قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن لاعبي المنتخب قدّموا أداءً جيدًا في مباراة الأمس أمام منتخب توجو وتعاملوا مع كل الظروف الصعبة.
وأضاف حسام البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "بعد مباراة الذهاب مع منتخب توجو فكرت في مشاركة بعض اللاعبين المميزين في مباراة العودة والمنتخب يضم أفضل لاعبين في مصر سواء على المستوى المحلي او المحترفين في الخارج".
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن محمد صلاح يجري مسحة غدا بشكل رسمي ومسحة اليوم التي اجراها لا تتبع وزارة الصحة .
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن محمد النني وصل مطار القاهرة وتم وضع بروتوكول العلاج وحالته بسيطة وتم اكتشافها بدون ظهور أعراض ".
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أي طفل يعيش في ظروف صعبة يقع في إطار مسؤوليتنا، مضيفة:" هناك توجيهات رئاسية بدعم المطلقات والارامل".
واستجابت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى مناشدة الطفل معاذ رسام مترو جامعة القاهرة، قائلة:" نتكفل بالمصروفات الدراسية للطفل معاذ واخوته".