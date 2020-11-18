أخبار التوك شو| قرارات الحكومة استعدادًا للموجة الثانية من كورونا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:



قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا له مضاعفات على الإنسان على المدى البعيد، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حذر اليوم من كورونا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ناقشت اليوم فى اجتماعها الاستعداد للموجة الثانية لكورنا.





عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من اجتماع موسع لشعبة المستثمرين لبحث سبل زيادة الاستثمار والتصدير برئاسة النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكاتب الصحفى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الاخباري، كان متواجدا فى هذا الاجتماع.

أكثر شراسة وانتشارا.. متحدث الحكومة :اجراءات جديدة حال دخولنا الموجة الثانية من كورونا كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقعات الحكومة بشأن الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال سعد ، مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، لدينا اجراءات جديدة حال دخولنا في الموجة الثانية لكورونا، مضيفا أن اليوم سيكون هناك ارتفاع فى أعداد الإصابات بفيروس كورنا وستتجاوز الـ 300 حالة.

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد.. فيديو قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مُضيفة: اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى السبت القادم ستشهد البلاد موجة من عدم الاستقرار.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية "أون" أنه من المنتظر أن يكون هناك أمطار غزيرة على عدة مناطق بالبلاد يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تدريجيًا.



أكد السفير هشام النقيب قنصل مصر بنيويورك أنه بالرغم من الإجراءات الصعبة التي نعيش بها في نيويورك بسبب كورونا والتشدد والبعد الإحتماعي إلا اننا اليوم في إحتفالية بسبب تسليم الجدارية المصرية بعد فترة عناء طويلة.



وأضاف النقيب خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز انني أتقدم بالشكر لمكتب المدعي العام بنيويورك على حسن تعاونه خاصة انها ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها إلى مصر في أقل من عامين.









قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن أي طفل يعيش في ظروف صعبة يقع في إطار مسؤوليتنا، مضيفة:" هناك توجيهات رئاسية بدعم المطلقات والارامل".