مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

كسرت السيارة مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series الأرقام Nordschleife . الأرقام القياسية للسرعة لموديل إنتاجي في حلبة نوربورغرينغ لتسجل 6 دقائق و43.616 ثانية على مدار 20.6 كيلومتر في المضمار الألماني الأيقوني الشهير













تعتمد مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series على محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4000 سي سي بقوة 730 حصانا وعزم دوران 800 نيوتن متر ونظام دفع خلفي، وهذا المحرك الجبار متصل بفتيس أوتوماتيك دبل كلتش سريع الاستجابة 7 سرعات.









تفوقت مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series على الرقم القياسي السابق للامبورغيني افينتادور lamborghini aventador SVJ والتي سجلت 6 دقائق و44.97 ثانية.









الرقم الذي حققته مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series يعتبر تحسنا كبيرا عن موديل مرسيدس mercedes amg gtr pro الرائد السابق للصانع الألماني، والذي سجل 7 دقائق و4.632 ثانية.









جدير بالذكر أن مرسيدس mercedes تتعاون مع شركة جيلي gelly لبناء وتطوير الجيل القادم من محركات الاحتراق الداخلي لاستخدامها في السيارات الهايبرد التي تعمل بالبنزين والكهرباء hybrid .











هذا التعاون بين مرسيدس mercedes و جيلي gelly يعتبر بمثابة خطوة لتقاسم تكاليف التطوير في وقت تواجه فيه صانعات السيارات أزمة مالية بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد الانبعاثات الأكثر صرامة والتي تؤثر على الإنتاج والمبيعات بشكل كبير.









وقال متحدث باسم مرسيدس mercedes إن الشركات تخطط لتطوير محرك عالي الكفاءة سيتم استخدامه في السيارات الهايبرد وسيتم تصنيعه في أوروبا والصين وسيتم استخدامه في سيارات تابعة لجيلي ومرسيدس، في حين لا تزال الشركات في المراحل الأولى من تطوير المحرك.









كانت هذه الأخبار مفاجأة لاتحاد عمال مرسيدس mercedes في المصانع التي تعمل على بناء محركات كهربائية والبنزين.







