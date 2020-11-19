استفزار وتحريض .. بومبيو يزعم: الجولان جزء من إسرائيل

في عرض لدعم سيادة إسرائيل، زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جبل بنتال في مرتفعات الجولان، وهي المنطقة التي سيطرت عليها إسرائيل منذ استيلائها عليها من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967، وهو أول وزير أمريكي يزور الإقليم.





وخلال زيارته، وزعم بومبيو في جزء من حديثه الذي أدلى به عن مرتفعات الجولان: "هذا جزء من إسرائيل، جزء مركزي من إسرائيل".





أصبح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، هو أول دبلوماسي أمريكي كبير يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المتنازع عليها، ما عزز إرث دونالد ترامب المؤيد بشدة لإسرائيل.

وفي جولة وداع في الشرق الأوسط، قال بومبيو أيضا إن الصادرات من المستوطنات يمكن أن توصف الآن بأنها "صُنع في إسرائيل" ووصف حركة المقاطعة ضد الدولة اليهودية بأنها "سرطان" حسب زعمه.



