سيدة تدخل في مواجهة مع أسد خلال رحلة صيد.. وطلق ناري ينقذها.. شاهد

وثقت سيدة من محبي هواية صيد الحيوانات البرية مواجهة محتدمة بينها وبين أسد جبلي خلال رحلة صيد بمنطقة جبلية في ولاية "كولورادو" الأمريكية في بداية الشهر الجاري، وانتهت هذه المواجهة بقيامها بإطلاق النار على الأسد الجبلي حيث لم تجد أمامها أي حل آخر للنجاة بحياتها بعد أن فشلت في كافة محاولاتها في التخلص منه، ووجدت أنه على وشك الهجوم عليها.





وروت هذه السيدة، وتُدعى "ماكنزي" وهي من ولاية "ساوث كارولينا"، تفاصيل ما حدث في مقطع فيديو شاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت أنها كانت بصحبة والدها في رحلة صيد، وقد فوجئت بأن أسدًا جبليًا كان يترصدها بعد أن انفصلت عن والدها وظلت بمفردها.









وتابعت موضحة أنها كانت تقوم بتتبع آثار بعض الغزلان خلال رحلة الصيد، وعندما نظرت إلى أعلى اكتشفت وجوده على مسافة قريبة جدًا منها.





وقررت أن توثق هذا الموقف بكاميرا هاتفها المحمول، وسُمع صوتها خلال الفيديو وقد كانت تحاول إخافة الأسد الجبلي من خلال الصراخ عليه والتلويح بذراعيها، لكن دون جدوى؛ وفي أعقاب ذلك بدأ يقترب منها وشعرت بأنه على وشك أن ينقض عليه، لذا ألقت هاتفها وأمسكت سلاحًا ناريًا كان في حوزتها، واضطرت بعد فشل محاولاتها لإخافتها وإبعاده عنها إلى إطلاق النار عليه، وركض مبتعدًا عنها إثر ذلك.









وأكدت خلال الفيديو أنها أُجبرت على إطلاق النار عليه خوفًا على حياتها، مشيرة إلى أنها كانت ترتجف بسبب هذه المواجهة التي تحبس الأنفاس؛ وأضافت أنها ركضت في الاتجاه الآخر للبحث عن والدها وفور أن وصلت إليه أخبرته بما اضطرت لفعله، وقاما بعد ذلك بإبلاغ مسئولي الحياة البرية بولاية "كولورادو" بشأن واقعة إطلاق النار.



