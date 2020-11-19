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منوعات

لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:00 م
لصوص يروعون طفلة
لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة سجلتها كاميرا مراقبة منزلية لحظة اقتحام عصابة من اللصوص لغرفة نوم طفلة في الرابعة من عمرها خلال عملية سطو على منزل عائلتها، الأمر الذي أسفر عن إصابة الطفلة بحالة من الهلع جعلتها غير قادرة على البقاء بمفردها أو النوم في غرفتها مرة أخرى.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإن عملية السطو وقعت في مقاطعة "ستافوردشاير" بإنجلترا في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.


وتحدث مالك المنزل "أدريان طومسون" عن تفاصيل ما حدث قائلًا إن عملية السطو روعت طفلته "هارييت" وأثرت عليها سلبًا من الناحية النفسية، خاصة وأن اللصوص تسببوا في فوضى عارمة في غرفتها، واستولوا على حصالة نقود خاصة بها.

وفي بداية اللقطات الخاصة بعملية السطو، شوهد أحد أفراد العصابة وقد كان يستخدم أداة حادة من أجل فتح إحدى النوافذ عنوة، بعد أن نجح في تسلق أحد الأسطح وصولًا إليها، في حين كان شريكاه في الجريمة متواجدين على مقربة منه في الحديقة الملحقة بالمنزل، وتمكن بالفعل من تحقيق هدفه واقتحم الثلاثة المنزل؛ وقام أحدهم قبل التسلل إلى الداخل عبر النافذة بإبعاد كاميرا المراقبة المنزلية وتوجيهها بعيدًا عنهم.

وأفاد التقرير بأن اللصوص تمكنوا من الاستيلاء على مجوهرات ومبالغ مالية خلال عملية السطو، لافتًا إلى أن العائلة لم تكن متواجدة آنذاك؛ ويُعتقد أن اقتحام اللصوص للمنزل استغرق حوالي 11 دقيقة، ثم أمضوا بعد ذلك 10 دقائق بالداخل استولوا خلالها على مقتنيات قيمة وألحقوا أضرارًا بالمسكن.


وأكد الأب "أدريان طومسون" أن ابنته في حالة يُرثى لها منذ وقوع عملية السطو، وهي مازالت مذعورة ولا تستطيع النوم بمفردها إطلاقًا على عكس ما كانت عليه في السابق.

ونقلت الصحيفة عن "طومسون " قوله إنه وعائلته وصلوا إلى المنزل بعد حوالي 6 دقائق من فرار السارقين؛ وقد شارك مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة لعملية السطو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محاولة يائسة للتوصل إلى أي معلومات بشأن السارقين.

ومازالت التحقيقات مستمرة، إلا أن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد هوية أي منهم، لأنهم كانوا ملثمين كما ارتدوا قفازات خلال عملية السطو.


لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور
لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور
لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور
لصوص يروعون طفلة بعد اقتحام غرفتها خلال عملية سطو.. فيديو وصور
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