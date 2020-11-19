القباج: مشاركة 130 فريقا من القطاع الخاص بقافلة "صندوق تحيا مصر"الإنسانية

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القافلة الإنسانية التى انطلقت من العاصمة الإدارية لـ 22 محافظة كانت مثالا رائعا للتعاون مع جهات الدولة المختلفة.





وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن وزارة التضامن اختارت العمل الجماعى مع أجهزة الدولة المختلفة وصندوق تحيا مصر وفريق كبير من الجمعيات الأهلية للخروج بأهداف محددة وتتجه لمحافظات بعينها.





وأثنت على دور المحافظين ومساعدتهم بمعاونة 130 فريقا من القطاع الخاص ، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر قدم مشروعات تنموية عديدة لعدد كبير من المواطنين .





وأشارت نيفين القباج إلى أن القافلة الانسانية تنوعت ما بين غذاء وكساء وتجهيز أيتام ، بالإضافة للعناية بالعمالة غير المنتظمة وفئة الصيادين، مضيفة أن وزارة التضامن تعمل على إستراتيجية جديدة فى التعامل مع قضاياها لتصبح شريكا أساسيا فى بناء الإنسان المصرى وليست كوزارة معنية فقط برعاية الفقراء، ولكنها بمثابة سند حقيقي للمواطن.



