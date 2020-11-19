القباج: مشاركة 130 فريقا من القطاع الخاص بقافلة "صندوق تحيا مصر"الإنسانية

قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القافلة الإنسانية التى انطلقت من العاصمة الإدارية لـ 22 محافظة كانت مثالا رائعا للتعاون مع جهات الدولة المختلفة.
وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، أن وزارة التضامن اختارت العمل الجماعى مع أجهزة الدولة المختلفة وصندوق تحيا مصر وفريق كبير من الجمعيات الأهلية للخروج بأهداف محددة وتتجه لمحافظات بعينها.
وأثنت على دور المحافظين ومساعدتهم بمعاونة 130 فريقا من القطاع الخاص ، لافتة إلى أن صندوق تحيا مصر قدم مشروعات تنموية عديدة لعدد كبير من المواطنين .
وأشارت نيفين القباج إلى أن القافلة الانسانية تنوعت ما بين غذاء وكساء وتجهيز أيتام ، بالإضافة للعناية بالعمالة غير المنتظمة وفئة الصيادين، مضيفة أن وزارة التضامن تعمل على إستراتيجية جديدة فى التعامل مع قضاياها لتصبح شريكا أساسيا فى بناء الإنسان المصرى وليست كوزارة معنية فقط برعاية الفقراء، ولكنها بمثابة سند حقيقي للمواطن.
يذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن القافلة توفر مليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس تحتوى على 473 تريلا وثلاجة وتعد أكبر قافلة إنسانية موجودة فى موسوعة جينيس كانت 416 تريلا فقط.
وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وثلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم ، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس احتفالية صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، فيلمًا تسجيليًا عن مشروعات تحيا مصر.
حضر الاحتفالية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".